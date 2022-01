Adrián Suar habló de los abusos sufridos por su hijo Toto

El gerente de programación de El Trece rompió el silencio sobre el episodio vivido por el joven cuando tenía siete años.

En octubre pasado Toto Kirzner había confesado en el programa “PH, podemos hablar” sobre un abuso cuando era pequeño. El que hasta el momento no había dicho nada era su padre, Adrián Suar, quien ahora habló del tema en una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN.

“Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue para un chico de siete años en un country conocido en Argentina ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”, comentó el productor.

“Fue una situación dura que nosotros nos enteramos, lo que fue muy impactante, ¿no? Cuando lo contó, nosotros con la madre ya lo sabíamos, dos años antes, pero durante casi 15 años o 14 años no contó nada. Y fue muy fuerte para él como lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema, que uno puede pensar por qué no habló”, añadió Suar.

“Nosotros sabemos quién es, nosotros íbamos a iniciar acciones judiciales, después hablamos con mi hijo y que también decidió. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad y por su manera de vivirlo, pero igualmente como padre estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís ‘no puedo creer que te pasó eso’ y no se sabe, a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que te pasó y pasa”, agregó para finalizar.