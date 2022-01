Será necesario presentar el Pase Sanitario para viajar en ómnibus

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, anunció la medida que se implementará en los próximos días.

“Los pasajes de media y larga distancia son nominales, y al momento de comprarlos se debe acreditar el pase sanitario, solo así se le expende el boleto», explicó el ministro.

Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia

De esta manera quienes adquieran un pasaje deberán demostrar que tienen aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS CoV2, para poder realizar el viaje.

La medida que además esta avalada por el ministerio de Salud bonaerense, será anunciada en los días venideros por el gobernador Axel Kicillof. La provincia presenta un 83% de su población con el esquema de dos dosis aplicadas.

“Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación”, comentó respecto de quienes no presenten vacunas dadas o solo tengan la primera dosis.

En tanto se aguarda la medida también se aplique a los viajes de corta distancia “esa es una decisión del ministro Kreplak”, sostuvo en una entrevista con el canal de cable C5N.