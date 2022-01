Estafaron a Karina Jelinek y perdió casi 200.000 dólares

La modelo había destinado ese dinero para subrogar un vientre en Miami y cumplir su sueño de ser madre.

Karina Jelinek está sumida en una profunda tristeza. Su deseo de tener un hijo se vio frustrado por una estafa monetaria de parte de un hombre de su entorno, según informaron en el programa “A la tarde”, en América TV.

En conversación con el ciclo, Ana Rosenfeld, abogada de la modelo, confirmó la noticia: “Hay una cuestión económica. Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo y lamentablemente le dio el dinero a una persona que hoy por hoy no se lo está devolviendo”.

La doctora aseguró que si la situación no se resuelve, se iniciarán acciones legales.

La periodista Cora de Barbieri contó que el monto perdido rondaría los 200.000 dólares y varias joyas: “Se asesoró bien y dejó todo asentado en una escritura pública. Figura un banco muy importante, el número de la caja de seguridad y más”, remarcó la panelista, y sostuvo que por este motivo tendría que recuperarlo.

En junio del año pasado, Jelinek fue invitada al programa “PH, Podemos Hablar”, en Telefé, donde confesó su deseo de ser madre: “Yo no soy mamá pero me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y que necesitan un hogar… También me gustaría alquilar un vientre”, había comentado. Al ser consultada sobre el mismo, a pesar de no dar mucho detalle, dijo: “Es un proceso que estoy haciendo y en el que me va a ayudar una amiga (…) Es muy difícil por eso hasta que no esté todo claro no voy a hablar”.