Luis Majul sobre el FMI y Cristina: “No quiere aparecer cerca del ajuste”

El periodista, Luis Majul, opinó sobre el acuerdo que el gobierno de Alberto Fernández anunció prepara con el Fondo Monetario Internacional.

En conferencia de prensa el ministro de Economía, Martín Guzmán, agradeció el apoyo del presidente y la vicepresidenta para lograr un acuerdo con el FMI y pagar la deuda contraída con el organismo durante la gestión de Mauricio Macri. No obstante la ex mandatario no se proclamó públicamente respecto del mismo.

El gobierno nacional anunció un plan de pago que deberá ser aceptado por el Congreso. El mismo no prevé reformas estructurales, ajuste a jubilados y propone impulsar la obra pública.

“Buen día. Atronador silencio de @CFKArgentina sobre el acuerdo con el FMI. Todo el tiempo mirándose al ombligo. Nunca haciéndose cargo del desastre que dejó. No quiere aparecer cerca del ajuste. Como si no fuera parte del gobierno. Egocentrismo político y mentira, al palo”, lanzó Majul quien se prepara para retornar a la televisión.

El tweet del conductor de “La Cornisa» se mantiene en sintonía con el mensaje que plantea la oposición, la deuda se tomó para pagar deudas contraídas por el gobierno de Cristina Kirchner.

Sin embargo durante la campaña electoral con miras a las elecciones legislativas del año pasado Macri reconoció haber pedido el préstamo con el FMI, para pagarle a bancos comerciales y evitar estos abandonaran el país.