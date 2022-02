Consumió cocaína adulterada se salvó y volvió a consumirla

Walter es padre de dos hijos y fue una de las personas que tomó la cocaína adulterada, que hasta el momento se cobró 23 vidas, se salvó y volvió a consumirla.

En una primera instancia al ingerirla Walter no tuvo complicaciones que lo llevarán a una internación y aún con conocimiento de lo que está había provocado volvió a consumir la sustancia que hoy lo llevó a terapia intensiva.

Horas antes le había brindado una nota a Telefé Noticias en donde relató el duro momento de uno de sus amigos tras tomar la cocaína en cuestión, “un amigo casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo”, relataba durante el móvil.

En la misma contó que el había consumido la sustancia y se había salvado de casualidad. “Tuve un Dios aparte, me desplomé en mi casa, pero no sé cómo me paré. Sentí que me moría y esto es la primera vez que me pasa”, pese a este relato concluida la entrevista Walter volvió a tomar la droga que casi lo lleva a la muerte la primera vez.

Walter ingresó a un hospital de Berazategui totalmente desvanecido, un vídeo que posteriormente circuló permite ver a un grupo de personas cargarlo en brazos para ingresarlo al nosocomio, metros atrás la esposa junto a su pequeño bebé.

“Con una mano en el corazón, no podíamos creerlo, es como si le dijeran a una persona ‘acá hay un revólver con una bala y si gatillás te pegás un tiro en la cabeza y te matás’”, comentó el periodista de Telefe que lo había entrevistado.