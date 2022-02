Malas noticias para el macrismo: Reconocen a Esmeralda Mitre como dueña del 20% de La Nación

La Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que la actriz Esmeralda Mitre es accionista de una sociedad que controla parte del multimedios La Nación y estableció que si así no fuera, deberían ya haberse presentado los supuestos dueños de ese paquete para demostrar que ella es ajena a la empresa.

Esmeralda Mitre se presentó ante la IGJ y describió que su padre, Bartolomé Luis Mitre, era titular de KMB S.A., accionista en un 20 por ciento del grupo La Nación y por lo tanto, ella resultaba heredera de una parte del multimedios. La empresa del diario y el canal de TV replicó que KMB era administrada por dos fideicomisos constituidos en los Estados Unidos, BLM I NEW YORK TRUST y BLM II NEY YORK TRUST, y que Esmeralda Mitre no tenía nada que ver con ellos.

Entonces la IGJ exhortó en diciembre pasado a la empresa La Nación para que aportara información sobre los titulares de los fideicomisos, que además no están inscriptos ante el organismo que depende del Ministerio de Justicia.

Ahora, la Inspección General de Justicia resolvió que “KMB S.A. no cumple de modo alguno las cuestiones tan simples como básicas a las que se la intimó, omitiendo totalmente aportar la información y documentación que se le solicita para aclarar la situación respecto de quién o quiénes resultan ser los actuales accionistas y de las circunstancias que rodearon la adquisición del paquete accionario”.

Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre @LANACION no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias 🙏 pic.twitter.com/2uOjOlxr9D — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) February 4, 2022

Tras la resolución de la IGJ Esmeralda Mitre celebró a través de su perfil en la red social Twitter:

“Gracias infinitas a la justicia y a la IGj ,no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa !hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre LA NACIÓN no tengo lagrimas de emoción q me alcancen gracias”, resaltó la mediática.

Desde la muerte de su padre Bartolomé Mitre el año pasado, la actriz Esmeralda Mitre se encuentra inmersa en una encarnizada batalla legal con sus hermanos por el reconocimiento de su parte del paquete accionario del diario La Nación.

Esmeralda, que se ha mostrado profusamente crítica de la conducción actual del diario, y hasta ha llegado al punto de denunciar el involucramiento de empresarios cercanos al ex-presidente neoliberal Mauricio Macri en el financiamiento presuntamente irregular de la señal de noticias LN+, también planteó en repetidas oportunidades, la posibilidad de asumir ella la dirección del histórico medio, de ser sus derechos hereditarios debidamente ratificados por la justicia.

Mientras tanto en el macrismo crece la preocupación por esta situación, que podría significar una importante reducción de su influencia en uno de los principales medios de comunicación del país.

Futuros cambios en el directorio de La Nación podrían poner en peligro la actual convivencia del periódico con la conducción partidaria del PRO, que hoy tiene convertido a esta empresa periodística prácticamente en un comité de campaña.

También un nueva directora del diario podía solicitar una auditoría de la actual gestión, poniendo bajo escrutinio los presuntos lazos económicos de La Nación con dirigentes de la oposición.