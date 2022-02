Una mujer denuncia que fue violada por un grupo en metaverso

La psicoterapeuta de origen inglés, Nina Jane Patel, quien se dedica a investigar el metaverso, y es vicepresidenta del metaverso Kabuni, denunció que fue acosada y violada grupalmente en la aplicación VR Horizon Venues de Meta, ex Facebook.

Patel de 43 años narró en redes que a los 60 segundos de unirse fue acosada verbal y sexualmente por un grupo de entre 3 y 4 personas. “Fui acosada verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente”.

Y continúa: “virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron: ‘No pretendas que no te encantó’ y ‘ve a frotarte a la foto’, me congelé, me asusté”. La psicóloga explico que rápidamente se quitó el casco de realidad virtual para finalizar con lo que sucedía y que todavía siente ansiedad.

La noticia de viralizo luego que fuera publicada en los principales periódicos del Reino Unido, como el Daily Mail, automáticamente Nina empezó a recibir mensajes agresivos y amenazas de los internautas.

“Parece que llamar la atención sobre el acoso sexual ha molestado a algunas personas. Les ahorraré los detalles, pero claramente, hay muchos, muchos misóginos en este mundo que piensan que el acoso sexual es aceptable”, expresó Patel en su blog.

“Lamentamos escuchar que esto haya sucedido. Queremos que todo el mundo tenga una experiencia positiva en Horizon Venus y tenga acceso fácilmente a las herramientas de seguridad que pueden procurarle auxilio en situaciones como está”, declaró un portavoz de Meta.

Esta es la segunda denuncia de abuso sexual en la red, hace dos meses atrás otra usuaria reveló que había padecido un aviso sexual en el mismo metaverso.