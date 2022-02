Esmeralda Mitre: “Macri tiene mucho de qué preocuparse”

Tras ser reconocida como heredera legítima del diario La Nación por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), la actriz Esmeralda Mitre brindó una entrevista en C5N, donde se refirió al espúrio involucramiento en el caso del ex-presidente neoliberal Mauricio Macri.

“Macri tiene mucho de qué preocuparse. Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier”, advirtió Mitre, que celebró el fallo judicial.

Un hombre muy importante en los medios pierde por primera vez en su vida

“Vuelve un Mitre a La Nación y es algo importante”, sostuvo y añadió: “Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte”.

En este sentido, Esmeralda señaló: “Un hombre muy importante en los medios pierde por primera vez en su vida, es su primer ocaso y festejo por su pérdida. Por haber robado a mi padre como robó, por haberse metido con gobiernos y creer que siempre podía ganar. Hoy perdió”, añadió.

Mitre, además, afirmó que “fueron muchos años de mucha traición, maltrataron mucho a mi padre; nos quisieron sacar todo lo nuestro” y volvió a apuntar contra la familiar Saguier, los accionistas mayoritarios del diario centenario.

“El plan era que los Saguier y esta persona tan importante de los medios, que maneja tantos multimedios, hoy por fin pierde por primera vez en su vida. Hoy es el primer ocaso de ese hombre. Y festejo por su pérdida”, completó.

Por otro lado, Esmeralda Mitre afirmó que utilizaron el diario y el canal LN+ para hacer política partidaria:

“Después de quejaban de C5N. Dicen que no y lo hacen de una manera estrepitosa. No me parece mal que haya políticos, sino que no se diga», resaltó.