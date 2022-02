¡BOMBA!: “Larreta pone plata para que no se hable de su hijo extramatrimonial”

Tras ser reconocida como heredera legítima del diario La Nación por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), la actriz Esmeralda Mitre brindó una entrevista en C5N, donde se refirió al espúrio involucramiento en la empresa de su familia del ex-presidente neoliberal argentino Mauricio Macri.

“Macri tiene mucho de qué preocuparse. Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier”, advirtió Mitre, que celebró el fallo judicial.

“Vuelve un Mitre a La Nación y es algo importante”, sostuvo y añadió: “Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte”.

Pero la actriz y posiblemente futura empresaria de medios no se detuvo ahí, y también arremetió contra otros dirigentes del PRO, como el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex-gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal:

“Larreta lo único que hace es poner dinero, es un escándalo.”, denunció Mitre.

Pone pauta para tapar todo

“Pone pauta para tapar todo, desde un hijo extramatrimonial que supuestamente tuvo y lo tapa para que no se sepa, paga, él dejó expuesta a su mujer, es una persona siniestra”, sostuvo.

“Como Mariú Vidal, a ella me la encuentro en Farmacity, nunca saludaría a esa mujer, no me cierra la explicación de Vidal sobre la compra del departamento… lo que hizo fue robar”, analizó Mitre, en relación a la multimillonaria propiedad que la dirigente de Juntos por el Cambio adquirió el año pasado en “La isla”, la zona más exclusiva del barrio porteño de Recoleta.

Dado el bajo nivel de ingresos declarados históricamente por la ahora diputada nacional, resultaría difícil de explicar de donde salió el capital (al que Vidal atribuyó a un préstamo) para adquirir semejante propiedad.