Secretario de la Liga por los Derechos Humanos golpea e insulta a una mujer

José Ernesto Schulman, secretario de Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), fue capatado por cámaras de seguridad cuando golpeaba a una mujer.

El suceso ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Santa Clara, el transporte en el que iba a viajar Schulman se atrasaba situación que generó un estado nervioso en el hombre quien no dudó en violentarse.

En el vídeo puede verse que Schulman ingresa a la oficina de la empresa Rutatlántica a quejarse por el atraso del vehículo. Después de una breve charla comienza a fotografiar a la recepcionista y una mujer que se encontraba de su mismo lado del mostrador.

“Usted no me puede sacar una foto así porque si”, le recrimina una de las mujeres ante lo que el militante respondió de mala forma: “¿Sabés lo que yo puedo hacer…meter a las dos encana”. Esta respuesta causó la risa de las presentes y Schulman no tardó en cruzar el mostrador para golpear a la recepcionista mientras le gritaba entre otros “De qué te reís pelotuda, hija de puta”

Cuando el vídeo se viralizó el dirigente publicó una misiva en Facebook en donde se disculpó por su actuar.

El dirigente kirchnerista José Schulman, secretario de la 'Liga Argentina por los Derechos Humanos' golpeó a una mujer en Santa Clara, ofuscado porque el colectivo demoraba mucho. pic.twitter.com/j2sHiO76jB February 12, 2022

“A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica.



Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió.



Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora. Jose Schulman”