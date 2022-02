Verónica Lozano: “Sentí que me iba a morir”

La conductora televisiva Verónica Lozano se comunicó hoy lunes vía skype con su programa Cortá por Lozano y contó los detalles de su viralizado accidente una aerosilla en el cento de ski Aspen, Colorado.

Según explicó Lozano, apenas se sentó en el aerosilla se le trabaron los bastones en la barra de seguridad y no podía bajarla:

En Aspen está circulando el video de la tremenda caída que sufrió Vero Lozano desde una aerosilla. pic.twitter.com/cgbGyJKD16 — Pampito (@PampitoOk) February 11, 2022

“En ese momento le avisé a quien estaba a cargo de la silla, y a la instructora, traté de sacar el bastón y ahí quedé colgada. Todos comenzamos a gritar “stop, stop” y fue una secuencia terrible”, detalló la conductora.

“Cuando voy a sentarme, el bastón traba la barra, por eso levanto un poco la cola para poder sacar el bastón y allí quedo colgada. Las sillas comenzaron a avanzar y la altura era cada vez más alta.”, narró Lozano.

Era una película de terror

“Yo quedé agarrada de la silla, de uno de los fierros, con los guantes o mitones de ski. Del un lado me agarraba Ana Franchín y la instructora me agarraba del casco”, relató.

“Era una película de terror. Yo sentía que me estaba por morir. Estaba muy enfocada con lo que pasaba. Veía al señor que venía con una colchoneta y pensaba cuanto iba a aguantar hasta que llegara. Yo me decía a mi misma que tenía que aguantar. Allí me resbalé de la barra al asiento de la silla. Y llegó un momento en que no aguanté más y me caí. Para esa altura ya había parado la silla de subir. No puedo calcular cuánto tiempo pasó desde el primer momento hasta que caí”, dijo.

“La verdad es que fue una situación horrible, digna de una película de terror y negligencia absoluta del centro de esquí”, lanzó.

“Me atendieron súper bien pero estoy viva de milagro. Estoy sin dolor y eso es vital pero sé que el proceso de recuperación es largo, yo le pongo humor y alegría pero sé que me falta mucho”, concluyó.