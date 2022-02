Oscar González Oro: “No tengo ganas de regresar a Argentina”

El periodista, radicado en Uruguay desde comienzo de la pandemia, confesó que no quiere volver al país.

Lejos de los medios, el conductor, quien supo liderar con sus programas los ratings, sorprendió con las declaraciones a www.lanacion.com.ar sobre su futuro y la confirmación que no quiere cruzar nuevamente el Río de la Plata.

“No tengo ganas de volver a Argentina. Me ofrecen trabajos allá y digo a todo que no. No me gusta la televisión que hay hoy, la radio sí, pero la puedo hacer desde acá. Entonces, ¿para qué volver? Yo ya cumplí, ya fui el número uno en la radiofonía argentina durante muchos años”, reveló Oro.

El comunicador, además, confesó estar tranquilo y habló de su presente sentimental: “No tengo pareja desde que llegué a Uruguay. Lo que pasa es que yo salgo en una foto con un amigo y ya me ponen de novio. ¡Déjenme tener amigos! Es lindo tener amigos. Mi última pareja fue Pancho, en Buenos Aires. Desde ahí hasta ahora no tuve pareja. Y no sé si quiero tenerla” reconoció. “Si aparece esa persona, ojalá”, agregó, esperanzado.