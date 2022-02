Viviana Canosa discriminó a un menor de edad y estallaron las redes

El multitudinario recital gratuito de L-Gante en Tecnópolis, encendió el odio de clase de importantes sectores de la oposición argentina.

Que gente de pocos recursos pueda disfrutar de ver a su ídolo en vivo sin costo alguno, detonó todo tipo de comentarios discriminatorios de parte de estos sectores.

Quizás el que más llamó la atención fue la opinión de la conductora televisiva Viviana Canosa, que publicó en su cuenta de Instagram con más de medio millón de seguidores, una imagen de un menor de edad (de unos 8 años), disfrutando del show del artista popular.

Canosa acompañó la foto del menor con la leyenda: “Sumiso, pasivo, pobre, bruto, así te quieren”, vulnerando profundamente los derechos del niño y discriminándolo.

Desde la redes sociales no perdonaron la actitud de Canosa, que fue rápidamente repudiada:

Yo pensé que Canosa era gorila pero no una basura de persona hasta que vi esto. Bardea al gobierno, pero no bardees a un niñito que no puede ni defenderse. Piso total. Abajo de esto, hay petróleo. pic.twitter.com/X7zUja9yQa