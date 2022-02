Fuertísimas declaraciones de Felipe Fort: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”

Esta madrugada Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus dos hijos, murió tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano.

Felipe, hijo del mediático, informó que se encontraba deprimido porque la próxima semana él y su hermana, que son mellizos, cumplirían la mayoría de edad, y ya no sería más sus tutor legal. En ese contexto, había amenazado con arrojarse desde el balcón del domicilio.

Horas después del hecho, el adolescente se expresó en duros términos en sus redes sociales: “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó en una historia de Instagram.

Acto seguido, el joven publicó dos historias más, que luego borró: “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, señaló.

“Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?”, agregó y concluyó: “¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.

Luego de eliminar estas últimas publicaciones, compartió un video en el que aclaró por qué lo hizo. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta.”

“No saben nada. Apago el celu”

“Fui yo, es lo que opino, esta situación…17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque…hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”, aseguró.

“No opinen, solo no opinen”. Sin embargo, menos de una hora de haber publicado ese video, Felipe lo borró y solo dejó una story con la siguiente frase: “No saben nada. Apago el celu”, enfatizó.