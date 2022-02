El voto de confianza de Chano a Larreta: “Ojalá seas presidente”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el cantante “Chano” Moreno Charpentier, compartieron este lunes una transmisión en vivo en Instagram.

Visiblemente recuperado de sus episodios de adición, el último culminando en él siendo baleado por un efectivo policial, el artista elogió al dirigente neoliberal y hasta manifestó su deseo de que ocupe el sillón de Rivadavia.

“Ojalá seas presidente, de verdad”, afirmó Chano sobre el final de la transmisión, dedicado a promover un mensaje positivo respecto de la recuperación de aquellos que atraviesan adicciones.

“No tengo problema en dar este mensaje, en hablar con personas con personas como vos, con personas preparadas o que siento que piensan parecido a mi”, señaló el artista.

Si no recibía ese disparo me iba a morir a los diez días igual si seguía consumiendo

A lo largo de la transmisión, Horacio Rodríguez Larreta destacó el mensaje de Chano como un ejemplo de superación después de haber atravesado por diferentes episodios con respecto a las drogas que pusieron en riesgo su salud.

“Si no recibía ese disparo me iba a morir a los diez días igual si seguía consumiendo, no importa quien tuvo la culpa”, analizó el músico en medio de la conversación.

El artista contó que aprendió en los grupos anónimos que la adicción es una enfermedad “crónica, progresiva y mortal”.