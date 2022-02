Viviana Canosa: “Alberto Fernández no ataja una”

La periodista regresó con su programa a A24 y se despachó fuerte contra el Gobierno Nacional en la editorial de inicio.

La conductora debutó con una nueva temporada de su programa “Viviana con vos” en el canal de cable de América TV. Hace unas semanas, desde sus vacaciones, y adelantando su vuelta había compartido un mensaje para su público en el cual prometió “cuidarlos y defenderlos”.

En la tarde del lunes, y como ya es característico en ella, en su editorial de inicio criticó de forma muy dura al Gobierno Nacional, e hizo referencia a la visita de Alberto Fernández a Mar de Ajo, en donde jugó al fútbol con un grupo de chicos en la playa.

“Tenemos al peor arquero del mundo. No ataja una Alberto Fernández. Tienen menos mano que Clemente”, sentenció Canosa.

Seguido a ello, la conductora habló sobre los dichos del secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil: “Mirá el nivel de caradurísmo de El Chino Navarro, que dice: ‘No molesten, estamos gobernando, y no se enojen si Alberto Fernández juega con los chicos espontáneamente. El anterior presidente se metía goles solos’. ¿Cómo andamos por casa Chino? Tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Nos tuvimos que bancar la fiestita en Olivos. Ellos tomando champagne y vos encerrado. Mientras dejaban libres a los presos, la primera dama soplaba la velita. Eso si que fue un gol en contra”.

Canosa también tuvo su momento para referir sobre los problemas que hoy enfrenta la gestión kirchnerista: “El presidente prometía en campaña terminar con la grieta. Ahora la grieta es un edificio con dos pisos más. ¡Gracias presidente! Otro gol en contra. No atajó los penales de la inflación. No atajó los penales de la pobreza. No atajó los penales de la inseguridad. Y se viene el show del ajuste. Te van a subir el bondi y todos los impuestos. Y, dependiente del barrio en el vivas, te la ponen un poco más o un poco menos. Una locura”.

La periodista comentó también que el Gobierno tiene muchos conflictos: “Todo es violencia política. El Gobierno está en guerra con la oposición, en guerra con los porteños, con la clase media, con los empresarios y los que estamos a favor de los valores y la familia. No creen en el mérito. Siempre están buscando una ventaja”.



Para cerrar, Canosa, además, agregó: “Tenemos un Gobierno que está en guerra con ellos mismos. Es el Frente de todos contra todos. Te arman el combo dos por uno. Son Gobierno y también oposición. Máximo renuncia a la presidencia del bloque. No acepta el acuerdo con el fondo. Cristina te voltea un gabinete con una carta. Pero los golpistas son los medios y la oposición”, sentenció.