Luana Pascual destrozó a Flavio Mendoza: “El tilingo con plata es el peor”

Esta semana el artista y empresario del espectáculo Flavio Mendoza apuntó desde el escenario enérgicamente contra del gobierno de Alberto Fernández. El reconocido productor y coreógrafo aprovechó el cierre de una función de su espectáculo Stravaganza en Villa Carlos Paz, para manifestar su posición política, muy crítica de la gestión de la pandemia que llevó adelante la Casa Rosada.

“Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente.”, denunció Mendoza, representante de uno de los sectores más damnificados por las restricciones establecidas en medio de la pandemia.

En el cierre de su espectáculo en el teatro, Flavio Mendoza realizó una fuerte crítica al Gobierno por los extensos cierres durante la pandemia: "Mientras ellos hacían fiestitas en Olivos, nosotros nos cagábamos de hambre"

"Había bailarines y acróbatas que no tenían para comer". pic.twitter.com/B9QwWVYqeT — LA 100 (@la100fm) February 21, 2022

“Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”, explicó Flavio, que recibió el aplauso de los presentes, haciendo referencia al escándalo del #OlivosGate.

“Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo.”, reclamó Mendoza. “He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más”, planteó.

Está re Mabel pidiendo que no voten al FDT

Hoy la imitadora y actriz, Luana Pascual, le salió a responder con todo a Mendoza en la red social Twitter.

Pascual (reconocida por sus virales imitaciones de figuras de la política y el periodismo hegemónico como María Eugenia Vidal, Viviana Canosa y Cristina Perez) le recordó a Mendoza que parte de su éxito económico se debió justamente a las políticas redistributivas durante los años del kirchnerismo:

Flavio Mendoza, que pudo llenar teatros y amasar su fortuna durante el Kirchnerismo porque la gente tenía guita para ir a ver sus espectáculos, ahora está re Mabel pidiendo que no voten al FDT. El tilingo con plata es el peor de todos. — La Loba ✌️ (@lalobadecatan) February 22, 2022

“Flavio Mendoza, que pudo llenar teatros y amasar su fortuna durante el Kirchnerismo porque la gente tenía guita para ir a ver sus espectáculos, ahora está re Mabel pidiendo que no voten al FDT.”, le refrescó Pascual.

“El tilingo con plata es el peor de todos.”, sentenció la artista.