Adjudican histórico medio al periodista Roberto Navarro

El Ente Nacional de Comunicaciones le adjudicó la frecuencia de la AM 1070 (Radio El Mundo) a El Destape Radio, una empresa del periodista y empresario de medios Roberto Navarro (80%) y sus dos hijos (20%), María Florencia y Nicolás Ariel.

El Destape Radio emite ahora por las frecuencias alquiladas FM 107.3 y AM 1050, que a su vez retransmiten más de 50 emisoras en todo el país.

Roberto Navarro propuso trasladar la programación de El Destape Radio a la AM 1070 y dejar de emitir en la AM 1050, ya que está prohibido el control de dos radios AM en la misma localidad.

El director de El Destape Radio, Daniel Gentili, figura como productor general en el proyecto de contenidos que presentó Navarro ante el ENaCom.

También figuran ahí Dady Brieva, Marcelo Figueras, Roberto Caballero y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El directorio del ENaCom, encabezado Claudio Ambrosini, aprobó este jueves por mayoría el concurso para la adjudicación de Radio El Mundo a Navarro; mientras que los dos directores por la oposición, Giudici y José Corral, votaron en contra.

«Vuelve la construcción de monopolios mediáticos en manos de empresarios amigos que aseguran el relato. Navarro, como en su momento Szpolski o Rudy Ulloa, recibe múltiples beneficios y nuevas frecuencias de radio», dijo después de la votación en el ENaCom la directora Giudici a Clarín.