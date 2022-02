Se odian: Marcela Tauro y Jorge Rial se atacaron en redes

El ex conductor de Intrusos, Jorge Rial, vivió una semana de anuncios y peleas. Hoy mantuvo un tenso intercambio de mensajes con su ex compañera Marcela Tauro.

La panelista contó ayer en primicia que una acalorada discusión se vivía en las instalaciones de las radios 10 y Pop entre Rial y Elizabeth Vernaci. Sin embargo dos protagonistas del suceso negaron la información.

“No me molesta la mala información. Lo que molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien”, lanzó Rial en su Twitter y la periodista no hizo la vista gorda.

En Instagram Stories, Marcela Tauro replicó el mensaje de Rial. “Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR”, fue la primera historia que publicó.

“Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Intenté arrobarte pero me tenés bloqueada. Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama”, fue otro de los mensajes de Tauro.

Rial no fue el único en responder, Elio Rossi, quien presuntamente habría intervenido en la discusión para calmar las aguas negó su presencia. “Atención @clarinfama @_MarcelaTauro @AngeldebritoOk. Al dar crédito acerca de mi insuperable posición como testigo de los hechos de público conocimiento, cumplo con arrobarlos y los invito a conocer de primera mano lo que puede convertirse en un capítulo de Netflix: GeorgevsNoire”.

“Hermoso cuento @eliopiporossi. Gran vuelo literario. Pero todo mentira. Ni siquiera estabas ahí. Con la @negropolisok fue una puteada de calentones y terminó ahí. La respeto y la quiero. Igual me hiciste reír. Hay insultos muy creativos”, agregó Rial.