Viviana Canosa contra Dalma Maradona:“Vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre”

Una crítica de Sergio “El Kun” Agüero a los impuestos sobre los bienes, generó un extenso debate al que se sumó su ex cuñada, Dalma Maradona, cuando criticó la defensa de Viviana Canosa a los dichos del ex delantero.

La conductora de “Viviana con vos” elogió las expresiones del Kun y esto hizo estallar de bronca a la hija mayor del ídolo del fútbol Diego Maradona, quien además es la tía del hijo del ex jugador del Barcelona.

Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata? Sergio Agüero

“No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! ¡Que desagradable sos mujer! ¡Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos”, inició el virulento descargo de Dalma.

Y continuó: “Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar! ¡Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!”

“Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! 🤣❤️Y cero tiene que ver con política,diría que para nada!Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo… 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️”, siguió.

No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! Que desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos (sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 24, 2022

Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! 🤣❤️Y cero tiene que ver con política,diría que para nada!Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo… 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 24, 2022

Por su parte, la controvertida conductora fiel a su estilo contestatario utilizó los últimos minutos de su programa para enviarle un mensaje a Maradona. “Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba”.

“¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés mañana (por hoy)”, agregó.

Das atrás, Agüero durante una transmisión de Twich hablo sobre los impuestos que se cobran. “A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”, expresaba el Kun y daba inicio a la polémica.