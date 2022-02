Periodista de Canal 13 despedida al aire luego de 30 años

Después de 30 años en Artear, la periodista y delegada gremial Silvia Martínez Cassina se despidió de Noticiero Trece y de esa señal.

Con agradecimientos para todos y rodeada del cariño de sus compañeros, Martínez Cassina cerró su largo ciclo en el canal. “El balance es maravilloso y se los agradezco”. Un rato antes, a través de su cuenta de Twitter, había invitado a todos a compartir ese momento con ella.

"Que tengas un lindo último día, mamuni" -me escribe hija temprano.

Hoy se terminan mis mediodías de Noticiero. Me despiden a las 13 x El Trece. Ya empiezan los abrazos. — Silvia M. Cassina (@smcassina) February 25, 2022

Luego del clásico pronóstico y sobre el final del informativo, Federico Seeber fue el encargado de darle el pie a la periodista para despedirse de sus compañeros y del público. Detrás de un graph que rezaba “¡Gracias Silvia!”, el conductor expresó: “Para mí es un placer siempre compartir [el trabajo] con Silvia Martínez Cassina. Haberte conocido desde el primer día cuando entré al canal. Ver profesionales de la hostia, y vos sos una de ellas. Aprender minuto a minuto y compartir con vos el aire este último tiempo, a mí me llena de orgullo”, le dijo su colega mirándola a los ojos.

Con una sonrisa, la conductora tomó la palabra. “Hoy es mi último día. También él tuyo acá, en el Noticiero Trece. Se vienen nuevos aires…”, arrancó, haciendo referencia a los cambios que tendrá el noticiero con la llegada de Luis Otero y Sandra Borghi. “Y es mi último día en canal 13 después de 30 años. 30 años de los cuales dos fueron en la época estatal y los últimos 28 fueron en esta empresa”, repasó.

“Los últimos 25 me metí en su casa. Muchísimas gracias. De manera ininterrumpida, todos los días, en la misma pantalla. Le agradezco muchísimo a la audiencia, a los televidentes por ese cariño permanente”, sostuvo la también delgada gremial del canal.

Luego, la periodista contó que le llegaron muchos mensajes por su partida, los que esperaban por su regreso cuando se iba de vacaciones y también aquellos que este último tiempo, “que se preguntaban y tenían una gran curiosidad en los últimos días de incertidumbre”.

Yo también creo que he dejado una marca en todos ustedes y me lo están haciendo saber

Luego de repetir que son 30 años de trabajo, -”más de la mitad de mi vida”, destacó-, contó que pasó durante ese tiempo felicidad, alegrías, proyectos, nacimientos, pérdidas queridas y entrañables de compañeros que la marcaron. “Que han dejado huella y los quiero recordar”, aseguró, y mencionó a Mario Mazzone, al Turco Enrique Sdrech, a Débora Pérez Volpin, a Marta Salatino, “que maquillaba y que además de poner sus manos en la cara acariciaba el alma”. “Han dejado una marca permanente, todos los que han pasado por mi vida”.

“Yo también creo que he dejado una marca en todos ustedes y me lo están haciendo saber, me explota el corazón de agradecimiento por este cariño porque no me alcanza la batería del celular o la memoria…”, indicó, y empezó a hacer un recorrido por cada sector del noticiero para destacar el trabajo de cada uno y agradecerles: el archivo, satélite, digitalización, arte electrónico, mesa de entrada, editores y editoras, camarógrafos y camarógrafas, corresponsales, motos y cronistas de calle, redacción, productores, control, seguridad, recepción, a los chicos del estacionamiento, recursos humanos, sistemas, técnicos…”, enumeró.

Los insto a seguir conociendo cuáles son nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras

Tras un especial agradecimiento por haber pasado por el ciclo Tiene la palabra “que durante seis años me dio, creo, el mayor placer profesional”, hizo foco en “sus parejas, que fueron más que en la vida privada”, bromeó. Entre ellos mencionó a Santo Biasatti, Luis Otero, Mario Mazzone, Sergio Lapegüe y Federico Seeber. “A todos los quiero muchísimo”, agregó, e incluyó a los columnistas y editores. “Y a los periodistas que no dejemos de preguntarnos nunca, y de repreguntar qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Esa es la esencia de nuestro trabajo”.

Sobre el final, habló de su rol como delegada gremial. “Agradezco a mis compañeros haberme dado este nuevo rol, impensado para mi. Aprendí algunas cosas, me faltaron muchas seguramente, pero los insto a seguir conociendo cuáles son nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, porque la única forma de defenderlos es saber cuáles son nuestros derechos”.

Luego de recibir un enorme ramo de flores, agradeció a Franco y Natalia, sus hijos, a su nieta y al nieto que está por llegar, y se despidió con una frase: “Donde no puedas amar o ya no puedas tener la pasión de siempre, no te demores”. “Yo estuve 30 años, y el balance es maravilloso. Y se los agradezco”.