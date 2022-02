Desde Corrientes, el enojo de Juana Viale contra Alberto Fernández

La conductora viajó a las zonas afectadas por los incendios y se despachó contra el Presidente. El fuego ya arrasó casi 1.000.000 de hectáreas.

Luego de sus vacaciones, Juana Viale viajó a la provincia litoraleña para presenciar y documentar en sus redes sociales la situación vivida.

Defensora de la naturaleza, en una entrevista con Eduardo Feinmann, para Radio Mitre, Juana Viale criticó duramente al Gobierno Nacional: “Yo soy una ciudadana, Alberto no sé qué es. Debe estar ocupado en otras cosas”.

La nieta de Mirtha Legrand también refirió a la inoperancia de Juan Cabandié, al frente del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “Es una persona que no sé si es idónea en el tema. Me imagino que ahora se está poniendo en tema de lo que está sucediendo. No hay que minimizar el ministerio”.

Durante la entrevista, Viale también contó por qué decidió pasar el día del cumpleaños de su abuela en Corrientes y no asistir al festejo: “Amo el tema naturaleza y cuando estaba mirando los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, me las quise venir a ver por mis propios ojos”.