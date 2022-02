¿Por qué los soldados ucranianos están untando sus balas con grasa de cerdo?

Un polémico video de la cuenta oficial de la Guardia Nacional de Ucrania en la red social Twitter, ha generado indignación y repudio en las últimas horas a partir de su contenido profundamente discriminador y estigmatizante.

En el mismo se puede ver a soldados del batallón Azov (organización neo-nazi ucraniana), untando sus balas en grasa de cerdo, para combatir con ellas a soldados rusos de fé islámica, a los que caracterizan como “orcos”.

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs👊



Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків👊



pic.twitter.com/A1ci7tZL8r