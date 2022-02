¿Y la Libertad de Prensa?: autoridades europeas prohibirán a sus habitantes ver medios como RT y Sputnik

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la Unión Europea prohibirán en Europa las emisiones de los medios de comunicación RT y Sputnik.

En un desesperado intento por establecer un bloqueo informativo en la sociedad europea, privándolos de todo acceso a fuentes de información alternativas a la visión geopolítica de la OTAN, desde el organismo europeo prometen erradicar a “la maquinaria mediática del Kremlin en la UE”.

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.



The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.



We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14