Chiche Gelblung viajará a Ucrania para cubrir el conflicto bélico

A los 78 años, el periodista ingresará al país en las próximas horas desde la frontera con Polonia.

En medio del conflicto en la región, Chiche Gelblung no quería estar ausente en dar su testimonio desde el lugar de los hechos. En una entrevista con su colega Cristina Pérez comentó el por qué de la decisión.

“Me estoy yendo en este momento…Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos…Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, explicó en Radio Rivadavia el conductor.



“Hace 50 años que hago esto. Tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra…”, a lo que luego contó su estrategia como corresponsal: “Hay que ser prudente y no pasarte de la raya. Eso no quita que a cualquiera le puede pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición”.

“Normalmente, en las guerras nadie quiere demasiados testigos. Entonces hay que tener una estrategia para superar eso, sobre el terreno vas viendo. Las guerras son siempre la misma historia: todos ocultan, mienten, la que primero muere en la guerra es la verdad. Pero estoy acostumbrado”, agregó Gelblung.

El periodista, además, comentó sobre la diferencia de este conflicto con otros que les tocó cubrir: “Esta guerra, aparte de lo que tiene que ver con la visibilidad que tiene a través de las redes y todo lo que ya no podés ocultar, el tema es que desde Hitler para aquí pocas veces entró un país en otro. Es una guerra nueva. Hay intervenciones puntuales, pero esta idea de meterse en un país es una locura”.

Y para finalizar, dio su opinión sobre Vladimir Putin: “Lo comparo más con Stalin que con Hitler, tiene la idea de la hegemonía soviética. Todos los que están en ese lugar son locos y ajedrecistas”.