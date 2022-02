Robertito Funes Ugarte sobre su salida de C5N: “No valoraban mi trabajo”

A una semana de haber oficializado su salida del canal de noticias C5N (canal del que formó parte durante mas de 13 años), Roberto Funes Ugarte, conocido popularmente como “Robertito”, volvió a referirse a los motivos por los cuales abandonó la señal, pasándose a la competencia: A24, del Grupo América.

“No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba. Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo”, reveló en una entrevista con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM 630).

Según el periodista, casi todo el equipo con el que empezó en un primer momento a trabajar dentro de C5N (cuando el canal pertenecía a Daniel Hadad) se había ido del canal, lo que aumentó sus ganas de cambiar de rumbo:

“Me dio pena dejar a los pocos compañeros que quedaron de la otra era”, explicó.

“Estoy en un momento muy bueno de mi vida. A24 me dio una nueva oportunidad y yo la tomé”, reflexionó en el ciclo radial.

Antes de dejar oficialmente la señal de noticias del Grupo Indalo, Robertito ya había iniciado charlas con el Grupo América para sumarse a su señal de noticias, A24.

📺#ProgramacionA24 – 2022📺



👫 @MarianaContar y @robertofunesu con información y entretenimiento por la pantalla de A24 de lunes a viernes de 15 a 17 hs pic.twitter.com/ozkg0tNSaM — A24.com (@A24COM) February 18, 2022

Desde la semana pasada conduce junto a Mariana Contartessi El Diario de la Tarde en la franja horaria de las 15 a 17 junto a un equipo integrado por Liliana Caruso, Luis Rosales y Luis Ventura.