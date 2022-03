Fuerte denuncia contra Flavio Azzaro: “A mí no me vas a callar imbécil”

Luego de sus comentarios sobre la brutal violación que sufrió una joven en Palermo en manos de un grupo de hombres de entre 20 y 24 años. El conductor, Flavio Azzaro, quedó en el ojo de la tormenta y comenzaron a caer críticas en su contra de personas que trabajaron con él.

Mariana Diarco, la ex conductora de Crónica HD y madre del hijo del controvertido Dipy, disparó duras críticas contra Azzaro, la ex vedette denunció que perdió su trabajo a causa de él.

Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto

Diarco le envío un mensaje al conductor de “Mitre Live”, Juan Etchegoyen en donde expresó: “Hola Juan cómo estás buenas tardes, básicamente lo que sucedió hoy es que me desperté esta mañana con un mensaje del abogado de Flavio Azzaro diciéndome que me iban a denunciar porque yo estaba perjudicando a su cliente por lo que dije de él”.

“Ese muchacho se perjudica solo y constantemente porque es nefasto, porque todavía no se da cuenta en la época en la que vivimos, no sé si trabaja en la tele pero no prende la tele, si no se lee un libro, si es tan ignorante como demuestra ser o le encanta que hablen de él”, agregó.

Para concluir el relato que promete profundizar en una entrevista hoy con el periodista, la presentadora expresó: “Flavio, a mi no me vas a callar imbécil, yo perdí un trabajo por vos en el momento más dificil del país después de la pandemia, si yo tengo que alzar la voz para que personajes como vos no estén más en la tele lo voy a seguir haciendo, que te quede claro”

Por su parte tras revuelo que sus comentarios sobre el terrible suceso en Palermo generaron Azzaro estalló contra los medios y se defendió: “Está editado y sacado de contexto. Antes y después de eso, lo dije 50 veces, que eso era lo que podía usar la defensa”.