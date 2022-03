Periodista de C5N enfrentó los rumores de romance con Jorge Rial y dejó un fuerte descargo

La periodista de C5N, Alejandra Quevedo le salió al cruce a Yanina Latorre después de que esta contara cómo eran sus supuestos encuentros íntimos con el ex-Intrusos, Jorge Rial, que se encuentra atravesando una separación con su mujer Romina Pereiro.

Hace días ya que se instaló desde los medios la versión del affaire, aunque el conductor ya desmintió el vínculo y dijo que no descarta reconciliarse con Pereiro.

Estoy solo, no estoy saliendo con nadie. Elaborando el duelo

A la salida de Radio 10, Rial le concedió una entrevista a Karina Iavícoli para Socios del Espectáculo en la que sostuvo: “Es mentira que estoy saliendo con nadie. Estoy solo, no estoy saliendo con nadie. Elaborando el duelo”.

En tanto, la apuntada como “tercera en discordia”, decidió romper el silencio con un fuerte descargo en redes sociales.

Quevedo publicó un video en Instagram y se refirió a sus supuestos encuentros con el ex Intrusos. Enojada e indignada con esa información, la periodista de Radio 10 aseguró que el rumor del affaire no se condice con la realidad.

“Como madre como mujer y como colega es que decidí salir a decir basta. Primero para proteger a mi hija, una menor de 11 años de edad que está sufriendo mucho por lo que se publican por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento con la realidad”, arrancó diciendo Quevedo.

“Vengo padeciendo violencia sistemática, como mujer, como profesional. No solo hacia mí sino hacia mi expareja y seres queridos”, indicó en el video que subió a sus historias.

La comunicadora también dejó en claro que no tiene ningún interés en cobrar popularidad a través de un escándalo: “Quizás hay gente que recién ahora me está conociendo y eso habla de cómo decidí manejar mi carrera. Hace 20 años que estoy en el medio y siempre me manejé con profesionalismo y respeto”.

Formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros desde hace rato

En el pasaje más duro de su descargo, Quevedo denunció que está recibiendo “ataques misóginos”: “En pleno siglo XXI poner una mujer como ‘robamaridos’ es inadmisible e insisto es un hecho que no tiene que ver con la realidad”, sostuvo.

“Soportar que me sexualicen y que utilicen imágenes mías falsas al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja. Formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros desde hace rato”, añadió.

“Les agradezco a los colegas que se acercaron, entiendo el juego mediático. Pero esta mujer les pide, por favor, respeto”, concluyó la panelista.