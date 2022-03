En un giro impensado EEUU se acerca a Venezuela en búsqueda de petróleo

En el día de ayer el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el encuentro que sostuvo el fin de semana con altos funcionarios norteamericanos en el palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano en Caracas.

“Ha sido una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática”, calificó el mandatario caribeño sobre este acercamiento entre Washington y Caracas que no ocurría desde el año 2019, cuento se rompieron totalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Se veían bonitas las banderas unidas

“Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela, se veían bonitas las banderas unidas”, agregó Maduro en relación al encuentro en una transmisión televisiva.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también aseguró este lunes que se habían abordado distintos asuntos, incluidos la “seguridad energética” y la situación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en Venezuela, Maduro evitó ser específico sobre lo conversado, pero en su discurso dejó ver algunos de los temas de los que ya venían especulando algunos medios de comunicación después de que The New York Times filtrara la información sobre la visita y el particular contexto el que ocurre, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el mundo afronta el alza en los precios del petróleo frente a la amenaza de veto a la producción rusa.

Maduro ha asegurado que la estatal “PDVSA está preparada, una vez recuperada a un nivel básico, para producir y crecer uno, dos y tres millones diarios de barriles de petróleo, si hiciera falta, y estabilizar el mercado petrolero y gasífero”.

El declive de la industria petrolera venezolana producto del cerco sancionatorio llevaron a que el año pasado el país llegara a sus mínimos históricos de producción petrolera. Actualmente, produce unos 700.000 barriles de crudo diarios.

El embargo petrolero a Rusia podría entonces aliviar el venezolano. El país sudamericano vendía poco más de medio millón de barriles a Estados Unidos, su principal cliente, hasta que en 2019 se endurecieron las represalias económicas contra el gobierno chavista.

Desde hace meses el Gobierno de Estados Unidos ha venido señalando la posibilidad de aliviar las sanciones a cambio de “mejoras en las condiciones democráticas” en el país, sobre las que el chavismo ha hecho tímidas concesiones.

La petrolera estadounidense Chevron también ha pedido ampliar las licencias que tiene para mantenerse en Venezuela para lograr una exención del Departamento del Tesoro que le permita mejorar el negocio en cuatro campos petroleros que operan en el país.