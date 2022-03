Alberto Fernández iría por la reelección: “Este es mi primer mandato”

El presidente argentino Alberto Fernández encabezó en el día de ayer el acto del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la localidad de bonaerense de José C. Paz.

Allí habló de “su primer mandato” al referirse a las próximas gestiones que realizará con el intendente Mario Ishii.

“Antes de que mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo Mario (Ishii) que van a tener el Polo Industrial que necesitan para darle trabajo a los hombre y mujeres de José C. Paz ”, expresó el mandatario, deslizando la posibilidad de buscar una reelección.

Semanas atrás, el mandatario pidió que las postulaciones del peronismo se diriman en una PASO:

El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO

“Las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no en una mesa, aunque yo fui beneficiado”, aseguró en una entrevista radial.

“El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”, había lanzado.

Endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina y esto no hay que olvidarlo

Durante el acto, en el que estuvo acompañado por titular del INADI Victoria Donda, el Presidente hizo un repaso de la historia del peronismo y el rol de las mujeres. En esa línea, recordó cuando llegó Mauricio Macri al Gobierno en 2015: “Endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina y esto no hay que olvidarlo”.

“Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga, no la contraje yo, la contrajo el Gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que yo estoy proponiendo”, cuestionó Fernández en horas que el Congreso se prepara para tratar el proyecto enviado por la Casa Rosada.