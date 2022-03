Fuerte denuncia de Nazarena Vélez contra Rial:“Te estoy preparando el cajón”

Indefectiblemente un mal comienzo de mes para Jorge Rial con varias peleas,enojos y denuncias en puerta. La reciente incorporación de LAM, Nazarena Vélez contó una fuerte anécdota con el conductor.

En el día de su debut en la pantalla de América, el panel del programa a cargo de Ángel de Brito, trató el divorcio del ex intrusos y las peleas que se generaron a raíz de su vínculación con la periodista de C5N, Alejandra Quevedo.

Durante el inicio de Socios del espectáculo, Rial lanzó duras advertencias a su ex compañero Adrián Pallares, mientras miraba que en el programa trataban su presunto affaire. “Mañana la bomba le explota a ellos”, expresó, entre otros tantos mensajes amenazantes.

En base a la tensión y debate en redes que que los comentarios de Rial generaron, Yanina Latorre lanzó: “¿Por qué hay que tenerle miedo a Rial?”, “Porque te hace mierda”, le respondió automáticamente, Nazarena Vélez.

Ante está contundente respuesta de Brito indagó un poco más acerca de la relación de Vélez con el conductor de Argenzuela. “¿Te pasó alguna vez?”, consultó Ángel. “Claro” le respondió sin pensarlo.

“Me ha ayudado muchísimo y Paparazzi me ha ayudado muchismo, Intrusos también pero tiene eso que vos decías ‘porqué le tenés miedo’, a mí una vez por Gerardo me llamó por teléfono y me dijo ‘¿vos medís uno?’”, contó Vélez

Y siguió:“ 1.73 le dije, bueno te estoy preparando el cajón…empezaba a la una el programa y me hizo mierda como millones de veces”.

Y concluyó: “Tiene una cosa mafiosa, el mismo se declara un mercenario”.