¿Cómo murió Brent Renaud?: el primer periodista extranjero asesinado en Ucrania

“Vi cómo le disparaban en el cuello. Después, nos separamos”, así describía, en la camilla de un hospital de Kiev el periodista Juan Arredondo lo que le había pasado a su compañero Brent Renaud, durante un trabajo para revista Time.

Cuando en el vídeo, colgado en redes sociales, le preguntan qué le ha pasado a Renaud, Arredondo respondió: “No lo sé”.



Arredondo no lo sabía, pero Renaud estaba muerto. El periodista estadounidense, de 51 años de edades, se ha convertido en el primer reportero extranjero que muere de manera violenta en Ucrania.

Al igual que Arredondo, Renaud era un veterano en la cobertura de conflictos armados. Había realizado muchos de sus trabajos en colaboración con su hermano Craig.

Los hermanos Renaud tenían en su currículum una impresionante colección de premios, entre ellos un Peabody, uno de los galardones más importantes de la información audiovisual de Estados Unidos.

Desee la revista Time, emitieron un escueto comunicado: “Estamos devastados por la pérdida de Brent Renaud. Como cineasta y periodista galardonado, Brent abordó las historias más difíciles del mundo, a menudo junto a su hermano Craig Renaud. En las últimas semanas, Brent estuvo en la región trabajando en un proyecto de TIME Studios centrado en la crisis mundial de refugiados.”

