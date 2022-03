El particular motivo por el cual el Kun Agüero decidió no vivir en Argentina

El ex futbolista, cuyas últimas declaraciones causaron bastante polémica, ahora contó el por qué decidió mudarse fuera del país.

En las últimas semanas el Kun Agüero fue noticia por contar algunas de sus opiniones respecto a ciertos temas de actualidad, por Twitch. Primero fue su posición respecto al impuesto al patrimonio, para después manifestarse contra la vacunación por el Covid. Ahora, habló de la inseguridad en Argentina, motivo por el cual prefiere continuar su vida en el extranjero.

“No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados… Claramente me fui”, reveló el ex futbolista.

“Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos: ‘a mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”, contó Agüero en una charla por Twitch con Gonzalo Banzas.