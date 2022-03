Elon Musk reta a Vladimir Putin

El creador de Tesla, el sudafricano Elon Musk, retó a una pelea cuerpo a cuerpo al presidente ruso Vladímir Putin.

Con motivo del conflicto entre Ucrania y Rusia, Musk utilizó su Twitter para invitar a una pelea al mandatario y ofreció como premio para el ganador al país gobernado por Zelensky.

“Por el presente desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El premio es Ucrania”, escribió el CEO de Space X y posteriormente agregó: “Estás de acuerdo con el desafío @KremlinRussia_E”.

Cómo si la invitación al combate fuera poco el particular empresario aseguró que sería el ganador del encuentro porque mide 15cm más que Putin.

Y recordó que hace unos años logró derribar a un campeón de Sumo aunque reconoció que esto le generó durante muchos años un profundo dolor de espalda.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна