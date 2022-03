La fuerte denuncia de Ángel De Brito contra El Trece

El periodista, quien se desvinculó del canal de Constitución a fines de 2021, y ahora estrenó su clásico “Los Ángeles de la Mañana” en América TV, se despachó contra la emisora del Grupo Clarín.

Ángel De Brito fue entrevistado para el portal www.seul.ar y en una extensa charla con su colega Fernanda Iglesias dejó varios títulos sobre su pasado profesional en El Trece.

“Ellos no querían que haga ´LAM´ en otro canal, en el mismo horario. Hubo carta documento, cuestiones judiciales… Hubo de las otras cuestiones también. Hubo de todo para que LAM no vuelva, pero volvió”, contó el periodista.

De Brito, además, contó que fueron varios los motivos de su desvinculación: “Uno es presupuestario, obviamente, tiene que ver con el dinero. Y el otro es que hubo destratos en el último tiempo, sobre todo del producto. LAM era el único programa del canal, lo digo con orgullo, que le ganaba a Telefé, que es el líder indiscutido en todos los horarios. Y el único que lograba ganarle era LAM. Más allá de lo que pasaba en las redes, más allá del ruido, eran números de facturación concretos. Teníamos 21 PNTs por día, una locura. La verdad, nos iba muy bien y, bueno, un día vienen y dicen: ´Tienen que ir a las 9:30 de la mañana´. Otro día nos mandan a un estudio más chiquito que al resto de los programas… Fueron pequeñas situaciones que se fueron sumando. Igual, yo estoy súper agradecido al canal, la pasé genial. Pero bueno, decidí terminar con ese tipo de condiciones, como hace cualquiera con un trabajo”.

El conductor, además, refirió a cómo ciertos canales tratan a sus periodistas: “Viste que la tele te usa para ciertos intereses, para ciertas situaciones. Mucha gente quiere tener a los periodistas de espectáculos de su lado porque les conviene. Son muy inocentes los canales y los gerentes: piensan que te tienen contratado y por eso te llevan a hacer un montón de cosas que quieren ocultar. No saben que los colegas hablamos todos entre todos, tenemos muchos vínculos y si no lo cuenta uno, lo cuenta el otro. ¿Viste cuando te presionan para que no cuentes algo? Siempre lo termina contando otro”.