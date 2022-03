Patricia Sosa furiosa contra “Clarín”

La cantante respondió a un titular del diario sobre la supuesta “comunicación” de ella con el recientemente fallecido Gerardo Rozín.

Mediante un mensaje de Twitter, Patricia Sosa salió al cruce de “Clarín” por la forma en que recordó al periodista.

La cantante, quien había sido entrevistada el sábado a la noche por Susana Roccasalvo para “Implacables”, comentó sobre el pesar enorme que la habitaba por la muerte de su amigo: “Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a [Juan Alberto] Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar… y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”.

En el programa de El Nueva, Sosa también refirió a cómo se había despedido del conductor de “La Peña de Morfi”, lo que incentivó a que varios portales de noticias luego levantaran sus palabras: “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales”, contó y sumó: “Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”.

Desde el diario “Clarín”, al hacerse eco de las palabras de la cantante, en la sección “Fama”, redactaron una nota con el titular: “Patricia Sosa reveló que se comunicó con Gerardo Rozín después de su muerte”.

A los pocos minutos de publicada, Sosa en su cuenta de Twitter citó el artículo y respondió: “Son estupidos?? no jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. Cómo me voy a comunicar??!!”