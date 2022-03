Durán Barba: “Sin duda Javier Milei puede ser presidente”

En un reportaje con Radio Rivadavia, el reconocido consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, destacó la importancia de la novedad en materia política para ganar elecciones.

Consultado por el periodista Luis Gasulla sobre la posibilidad de que el candidato libertario Javier Milei pueda llegar al sillón de Rivadavia, Durán Barba contestó convencido: “Sin duda”.

¿Por qué gana Castillo en Perú?

El ex-estratega del PRO consideró que el diputado liberal tiene chances porque “justamente está haciendo eso”: se presenta como una novedad.

“¿Por qué gana Castillo en Perú? Hay una sola razón: porque no se parecía a los políticos, era un tipo exótico, con un discurso raro, y no sabe nada de lo que sabe un político.”, explicó el consultor.

Se votó por alguien que no se parece a ningún político

“Se votó por alguien que no se parece a ningún político. En Chile sucedió lo mismo. Salió Boric, que no es tan fácil de clasificar, no es un izquierdista típico. No tiene el mismo discurso de hace 40 años. Desde el principio atacó a Maduro, lo que ningún dirigente de izquierda se anima a hacer”, puntualizó.

“Actualmente creo que el PRO necesita renovarse, porque si no se renueva va a pasar como sucedió con la coalición de la señora Michele Bachelet en Chile, que quedó cuarta en el resultado electoral.”, dijo el consultor, artífice de la candidatura presidencial del neoliberal Mauricio Macri, en relación al futuro político de la alianza Juntos por el Cambio.

“El mundo está cambiando a tal velocidad, que todos podemos quedar afuera”, analizó.