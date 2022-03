Periodista ucraniano pide exterminar niños rusos: “Matando a los niños, nunca crecerán y la nación desaparecerá”

Fakhrudin Sharafmal, presentador del canal ucraniano “24”, hizo este martes un llamamiento a favor de la exterminación de niños rusos, tras invocar la doctrina de la solución final del nazi Adolf Eichmann, considerado como “arquitecto” del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ya que en Rusia nos llaman nazis, fascistas, etc., me gustaría citar a Adolf Eichmann, quien dijo que para destruir una nación es necesario, ante todo, matar a los niños. Porque si se mata a sus padres, los hijos crecerán y, definitivamente, se vengarán. Matando a los niños, nunca crecerán y la nación desaparecerá”, dijo el periodista durante una transmisión.

Sharafmal recordó que los militares ucranianos no pueden “aniquilar a los niños rusos, porque está prohibido por las reglas de guerra”, así como por algunas convenciones, pero se dijo dispuesto a llevar a cabo su plan con sus propias manos:

“Yo no soy de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y cuando tenga la oportunidad de eliminar a los rusos, definitivamente lo haré. Ya que me llaman nazi, me adhiero a la doctrina de Adolf Eichmann, y haré todo lo que esté en mi mano para que tanto ustedes como sus hijos no vivan nunca en esta tierra”, dijo.

El presentador fue más allá y dijo que ahora no se trata de la obtención de la paz, sino de la victoria del pueblo ucraniano:

“Necesitamos la victoria. Y si tenemos que masacrar a todas sus familias para hacerlo, seré uno de los primeros en hacerlo”, afirmó.

“Esperamos que una nación como Rusia y los rusos no vuelvan a quedarse en esta tierra. […] Y espero que cada uno contribuya con su aporte y mate al menos a un ‘moskal’ [insulto étnico a los rusos usado principalmente en otras naciones eslavas]”, concluyó.