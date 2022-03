Viviana Canosa: “Ya tenemos tres generaciones viviendo de planes”

La periodista comenzó su programa de A24 con una fuerte editorial en la que subrayó que “Argentina no es Argentina” y habló sobre la actualidad política que está atravesando el país.

Viviana Canosa acostumbra a empezar su ciclo con algunas palabras sobre el tema del día. En la noche del martes, la conductora se despachó fuertemente sobre el gobierno de Alberto Fernández.

“Ya tenemos tres generaciones de argentinos viviendo de planes. La grieta tendría que ser patriotismo versus globalismo”, sostuvo la periodista en su editorial titulada “Argentina no es Argentina”.

“Te preguntás por qué estamos parados siempre en el mismo lugar. Porque votamos siempre a los mismos y nos bancamos la corrupción. Nos conformamos con el ‘roban pero hacen’. Ahora, no hacen pero siguen robando”, continuó Canosa.

La conductora de “Viviana con vos” cerró sus palabras refiriendo a la indiferencia argentina: “Es un país donde no se resuelve absolutamente nada y nuestros ídolos no ejemplificaron nada de nada. Tenemos ídolos con una vida de mierda. Pareciera que no nos importan el hambre, la corrupción, la falta de justicia, la integridad de las personas, la ejemplaridad. Por eso, nuestra querida Argentina ya no es Argentina, ¿en qué momento la usurparon?”.