Santi Maratea ahora pide donaciones para los damnificados de la guerra

El influencer compartió en sus redes la lista de productos que pretende enviar desde Argentina en un vuelo solidario especial.

Santi Maratea es noticia nuevamente. En la tarde del jueves subió a sus historias de Instagram algunos mensajes y contó a sus seguidores que recibió, de sorpresa, una llamada desde la Embajada de Ucrania en Argentina.

A lo que de inmediato, se encargó de remarcar: “No es política, es un pedido humanitario”, aunque, sin embargo, el influencer se preguntó: “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”, pero no dudó en dar una mano.

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, comentó.

Maratea además contó que el domingo volará a Europa el avión Solidaire, de Enrique Piñeiro, que puede llevar hasta 40 toneladas de productos de primera necesidad. Y compartió el listado de cosas que se necesitan para los damnificados de la guerra.



“Cualquiera que quiera ir aportando algo, puede dejarlo en la iglesia ucraniana (Ramón Falcón 3960)”, agregó.