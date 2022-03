Diego Maradona Jr. habló sobre la muerte de su padre

El hijo de astro dio una larga entrevista en “LAM” con Ángel De Brito.

En la noche del lunes el futbolista habló en América TV de cómo transitó la muerte de “El Diez” y de su actualidad, a más de dos años de su última nota.

“Traté de hablar lo menos posible todo este tiempo porque fueron y siguen siendo momentos difíciles. Creo que lo mejor que podía hacer era estar en silencio porque el silencio es la mejor cura”, confesó Maradona Jr.

El hijo del astro contó, además, el motivo por el cual no pudo estar en el velatorio de su padre: “Fue durísimo no poder viajar a la Argentina cuando murió mi papá. No fui porque estaba internado, luchando contra el Covid. Obviamente, no haber podido estado ahí para despedirlo fue muy difícil. Fue una de las cosas más duras que tuve que enfrentar”.

Respecto a las causas de la muerte de Diego, remarcó que también está interesado en saber cuál fue el motivo: “Vamos todos por el mismo objetivo, más allá de las diferencias que tenemos. El deseo que nosotros tenemos es saber la verdad. Para todos murió Maradona, para nosotros murió nuestro padre”.