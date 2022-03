Médico ucraniano da la orden de castrar a todo soldado ruso capturado: “Son como cucarachas”

La ideología nazi parece estar cobrando cada día más fuerza en Ucrania , incluso entre los médicos, que hicieron el juramento hipocrático de solo buscar el bien de sus pacientes, sean quienes sean.

Esta semana el jefe del consejo observador de hospitales de campaña, Gennadi Druzenko, salió con duras declaraciones, que parecen salidas del mismísimo Josef Mengele, mejor conocido como el ‘Ángel de la Muerte’.

En una transmisión en vivo para la cadena Ukraina 24 el hombre, quien también es el jefe del Centro de Diseño Constitucional, no dudó en admitir que dió a sus médicos órdenes que violan todas las normas y leyes internacionales.

“Di una orden muy estricta de que castrasen a todos los heridos rusos que caigan en sus manos.”, reveló el médico.

Son cucarachas, no son humanos

“Son cucarachas, no son humanos”, explicó al aire Druzenko.

De tal modo, Druzenko se une a la lista de personalidades y funcionarios ucranianos, que inspiran su accionar en los fascistas del Tercer Reich.

Gennadi Druzenko, médico jefe ucraniano: "Di instrucciones a los médicos. Siempre he sido un gran humanista y si una persona resulta herida, ya no es un enemigo, sino un paciente. Pero ahora hay una orden estricta de castrar a todos los hombres (rusos) porqué no son personas". pic.twitter.com/kI0fWhTx8o