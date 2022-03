Alberto Fernández desilusionado con el Frente de Todos: “Esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”

El presidente argentino Alberto Fernández reconoció este martes la fuerte interna que atraviesa la alianza oficialista Frente de Todos, profundizada tras el rechazo de un sector del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, les cuestionó el mandatario a sus supuestos aliados políticos.

Yo no soy títere de nadie

En este sentido, agregó: “No todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos”.

“De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. Yo no soy títere de nadie. Ha quedado demostrado que tengo diferencias, pero yo actúo con mis convicciones. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo”, manifestó.

Alberto Fernández junto a la directora del FMI.

Y añadió: “Yo valoro a Máximo y a Cristina, esto no va a en detrimento de nadie, pero no existe la presidencia colegiada. Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo”.

“He dado todas las peleas que he tenido que dar; no lo hago a los gritos, pero no soy moderado, soy un tipo que tiene estos modos. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?”, expresó.

Me sentiría muy mal si por nuestras diferencias le abrimos paso a la derecha

Tras reconocer las diferencias que lo enfrentan con el kirchnerismo, el Presidente sostuvo que no siente “que las diferencias sean terminales”.

“Me sentiría muy mal si por nuestras diferencias le abrimos paso a la derecha, que hizo un daño incalculable”, agregó en diálogo con el periodista Roberto Navarro.