¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

La diva había prometido regresar pronto a sus clásicos almuerzos, sin embargo aún sigue siendo cauta con la fecha.

En las últimas horas Mirtha Legrand habló de le envió un mensaje al periodista Juan Etchegoyen, en el cual refirió a su presente laboral.

El conductor de “Mitre live” contó que se comunicó con la diva y le dijo: “Hola Juan, no hay ninguna novedad de mi regreso a la televisión, Nacho está de viaje. Le agradezco a Mirtha por este mensaje porque iba a contar una información que mucho tiene que ver con esto”.

Además, el periodista agregó que: “Me dicen que todavía no hay nada cerrado ni con El Trece ni con América. Desde la productora me dicen eso. Hasta el momento no hay nada cerrado con ningún canal”.

Tampoco hay novedades sobre el regreso de Juana Viale y que hará en 2022.