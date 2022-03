Revelan el emotivo mensaje que dejó Gerardo Rozín en su celular que anunciaba su muerte

En la emisión especial del pasado domingo de La Peña de Morfi en donde recordaron a su conductor Gerardo Rozín, mostraron un vídeo que esté había dejado para que se viera luego de su fallecimiento. Hoy en Mañanísimas revelaron el mensaje que dejó para sus allegados en su WhatsApp.

En el ciclo de cable conducido por Carmen Barbieri dieron a conocer la imagen que Rozín dejó en la popular aplicación de mensajería instantánea. “Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente”, expresó el panelista conocido como Pampito.

En la fotografía puede verse a un Gerardo Rozín sonriente sentado frente al un local en donde en su vidriera narra el mensaje “Industria rosarina. Cerramos definitivamente”. El productor televisivo había nacido en la ciudad santafesina de Rosario y era hincha fanático del club de fútbol Rosario Central.

Paralelamente Barbieri contó cómo fue su último encuentro con el periodista. “La última vez que me encontré con él le dije ‘vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante’, entonces me dijo ‘pero yo no tengo lo de Federico’ y me hizo un gesto como que se iba”.