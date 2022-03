Revés judicial para Florencia Peña

La justicia nacional desestimó la causa por violencia de género y abuso de poder que Florencia Peña había iniciado contra los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias.

Al conocerse la nómina de las personas que ingresaron a la Quinta de Olivos durante la cuarentena del 2020 por la pandemia de Coronavirus, el diputado Iglesias había expresado en su cuenta de Twitter, “Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”.

Ante este tweet Wolff respondió: “Pero ella de rodillas no?”. La actriz denunció que los dichos de ambos eran misóginos y machistas e inició la denuncia en la Justicia.

Para la Cámara Federal las afirmaciones de los legisladores son “cuestionables”, pero no constituyen el delito de abuso de autoridad de un funcionario público. De esta manera decidió archivar la causa.

Wolff publicó un vídeo en donde cuenta lo sucedido. “Me armaron una causa por un tuit atemporal e impersonal en el que no me refería a ninguna situación en particular haciendo uso de mi libertad de expresión. La señora Florencia Peña se dio por aludida, su presencia en Olivos se supo un día después de mi tuit. Yo no viajo en el tiempo”, expresó.