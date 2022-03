Wolff defendió a los porteños con un ataque a Máximo Kirchner

El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, atacó duramente las declaraciones que el también diputado Máximo Kirchner brindó a raíz de la masiva marcha en memoria del 24 de marzo de 1976.

Al conocerse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que Martín Guzmán había pactado, el líder del PJ bonaerense decidió renunciar a su cargo como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja en demostración de su discrepancia con el mismo. A partir de ese momento no brindó más entrevistas.

Tampoco pudo verse al primogénito de la vicepresidenta más allá de su corta presencia el pasado 11 de marzo cuando sólo bajo al recinto para dar su voto negativo.

Durante la marcha que se llevó a cabo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, que unió la ex ESMA con Plaza de Mayo, el dirigente accedió a conversar con los medios y expresó: “Esto es llevar la marcha del 24 de marzo a toda la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una ciudad que a veces tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura o que te discuten el número de compañeros detenidos desaparecidos o que directamente reivindican el accionar de la dictadura. Entonces, que la ciudad de Buenos Aires aunque vote como vote no pierda la sensibilidad y la humanidad, después lo que quieran, pero hay cosas que no se pueden negar”.

Y agregó:“Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenes que bajar los brazos porque todo es una mierda y si todo es una mierda”, vamos a pelear para que deje de serlo”.

El diputado del PRO, recogió un video en donde se ve la entrevista de Kirchner y lo tildó de “enfermo de odio”, en su perfil en la plataforma Twitter.

“Que enfermo de odio está el Kirchnerismo.

Qué culpa tienen los porteños?

En vez de inventar con resentimiento hágase cargo de la tía Alicia funcionaria 76/83 en Sta Cruz, la fortuna familiar durante el proceso y Zaffaroni juez de Videla. Mi repudio a estas expresiones”, escribió Wolff.