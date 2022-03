Javier Milei: “Si la casta no me deja dolarizar voy a llamar a un referéndum”

El diputado por Libertad Avanza, Javier Milei, adelantó que en caso de ser elegido presidente va a dolarizar la economía.

Milei también advirtió que llamará a un referéndum si “la casta política” no le permite llevar adelante su plan.

“Si soy Presidente, dolarizo la economía. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo a un referéndum. Vamos a ver si la gente prefiere una moneda de verdad o la porquería que ellos emiten”

– Javier Milei pic.twitter.com/YORMxWpyng — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) March 26, 2022

Horas antes, el economista liberal se había mostrado abierto a sumar a su espacio a Mauricio Macri para luego competir en una interna para las elecciones del 2023.

“Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente. Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad”, afirmó durante una entrevista televisiva.

En otra de las declaraciones periodísticas que brindó, Milei negó que pueda participar de una interna de Juntos por el Cambio pero admitió que si Macri se suma a su partido político, La Libertad Avanza, no tendría problemas en competir contra él.

Incluso, dijo, que de perder en las PASO, aceptaría el lugar que Macri le designara en un futuro gabinete. “Si él gana y él lo determinara así, no tendría problemas en ser su ministro de Economía”, aseguró Milei al ser entrevistado en Radio Mitre.

“Sé lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo”, agregó.