Patricia Bullrich quiere ser presidenta: “Estoy para cambiar el país”

La presidente del PRO, la ex-ministra Patricia Bullrich, manifestó recientemente su voluntad de ser electa presidente.

“La Bolsonaro argentina” también se expresó sobre la posibilidad de que el ex-mandatario Mauricio Macri sea parte de la competencia si se postula como candidato en las próximas elecciones presidenciales.

Estoy para cambiar el país, y creo que tengo lo que hay que tener para cambiarlo



“Mi nombre no suena ni en Ciudad ni en Provincia, lo hacen sonar porque es una forma de querer reducirme” sostuvo Bullrich.

“Yo no voy a avanzar sobre nada hasta el año que viene, pero te voy a una dar una sola definición: estoy para cambiar el país, y creo que tengo lo que hay que tener para cambiarlo”, agregó.

Sobre la posible candidatura de Mauricio Macri en 2023 manifestó: “Siento que no se ve presidente de nuevo, que se ve en otro lugar. Pero poder, puede, por supuesto”.

Por lo tanto, aunque no expresó si bajaría su candidatura o no ante dicha situación, mencionó “Si uno quiere ser campeón del mundo, le tiene que ganar a todos. No estoy pensando en una competencia con Macri”.