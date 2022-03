Elon Musk piensa darle batalla a las redes sociales como las conocemos

El CEO de SpaceX, Elon Musk, aseguró que piensa muy seriamente crear una nueva red social basada en la libertad de expresión. Su decisión se da a raíz de las políticas de moderación de Twitter.

Para analizar la viabilidad de su idea, utilizó la red del pajarito para hacer una cantidad de preguntas a los usuarios de la misma. Obtuvo más de dos millones de respuestas.

La primera consulta versó sobre si el algoritmo debía ser de código abierto, el resultado positivo fue arrasador con más del 80% de los votantes. El segundo interrogante fue aclarar que la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione y si creían Twitter se adhería con rigurosidad a este principio.

Al concluir las encuestas el magnate analizó ante sus seguidores si era necesaria una nueva plataforma que realmente protegiera los derechos de los usuarios. Y expresó su deseo formal de crear un espacio en donde las políticas sean transparentes y la libertad de expresión un eje central.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?